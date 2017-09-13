ذكرت وسائل إعلامية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور غدا الخميس ولاية فلوريدا جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر بالبيت الأبيض أن ترامب وزوجته مالينا سيتوجهان غدا إلى فلوريدا؛ للوقوف على مدى الخسائر التي سببها إعصار إرما

واجتاح إرما، الأحد الماضي، جنوب غربي فلوريدا، وأعلن خبراء بعد وقت قصير، انخفاض قوته من الدرجة الثالثة حتى الدرجة الثانية، من أصل خمس درجات.

وذكرت قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الإعصار "تسبب في رياح عاتية وأمطار غزيرة؛ أسفرت عن مقتل عدة أشخاص في فلوريدا".

وفي سياق متصل، أعلن بروك لونغ رئيس إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية، دمار ربع عدد المنازل في سلسلة جزر "فلوريدا كيز" (جنوب فلوريدا)، وتعرض 65 بالمئة منها لخسائر كبيرة.

ولفت لونغ في تصريحات صحفية اليوم، إلى عودة نحو 90 ألفا من سكان جزر فلوريدا كيز ومدينة ميامي إلى منازلهم، مع استمرار فعاليات طواقم الانقاذ وفرق الدعم اللوجيستي في المناطق المتضررة.

وعن الحصيلة النهائية لعدد ضحايا إرما، أشار المسؤول الأمريكي إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار إلى 18 في مدن جنوب شرق الولايات المتحدة.