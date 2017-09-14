أمرت النيابة الاسبانية امس بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الاقليم مطلع اكتوبر المقبل، تعتبره مدريد غير مشروع، وهددت بتوقيف من لا يتعاون.

وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين ابدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، الى المحكمة للتحقيق معهم، وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فان النيابة العامة ستطلب «إصدار أمر بتوقيفه».

وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات الـ 948 في الاقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل الاستعداد للاستفتاء.