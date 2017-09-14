وعدت كوريا الشمالية بتسريع برامجها العسكرية المحظورة ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد التجربة النووية السادسة والأكبر لبيونغ يانغ.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بقرار العقوبات الجديدة ووصفته بـ«حصار اقتصادي شامل» قادته الولايات المتحدة ويهدف الى «خنق» الدولة والشعب الكوريين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية امس «انه قرار آخر غير شرعي وشرير قادته الولايات المتحدة».

من جهة اخرى، أعاد الموقع الالكتروني المتخصص «38 نورث» في الولايات المتحدة النظر في تقديراته السابقة لقوة التفجير، وقال انها اطلقت طاقة قدرتها 250 كليو طنا، أي أكبر بـ 16 مرة من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.

وكانت بيونغ يانغ ذكرت ان الاختبار كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة الى درجة تسمح بوضعها على صاروخ.

وفي سياق متصل، أجرت سيئول أول تمارين بالذخيرة الحية لصاروخ «تاوروس» الجديد البعيد المدى ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية، بحسب سلاح الجو الكوري الجنوبي.