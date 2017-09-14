نفى المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ما جاء في مذكرات المرشحة الرئاسية ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون من أن الرئيس بوتين قام بالانتقام الشخصي منها، مشيرا إلى أن بوتين لا ينوي قراءة كتاب كلينتون.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحافيين امس «لا يوجد أي انتقام شخصي من قبل بوتين، كما تصر على ذلك كلينتون».

ووجهت اتهامات لروسيا في نهاية 2016 بالوقوف وراء اختراق خوادم الحزب الديموقراطي للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأميركية في غير صالح هيلاري كلينتون، فيما رفضت موسكو هذه الاتهامات، وأكد الرئيس الروسي أن المعلومات التي تم تسريبها من خوادم الحزب الديموقراطي لا تتضمن أي شيء يصب في مصلحة روسيا.