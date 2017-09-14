بعد يوم واحد من رفض البرلمان العراقي إجراء استفتاء الانفصال في إقليم كردستان، دعت لجنة نيابية، الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وقادة الكتل السياسية، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث قضية الاستفتاء المزمع أن يجريه الإقليم الكردي أواخر الشهر الجاري.

وقال رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي، في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان في بغداد، امس إن «الإخوة في الإقليم ينادون بالاستفتاء المقدم للانفصال عن العراق، ونحن نعلن قلقنا مما يذهب إليه الاخوة في قيادة الإقليم»، معتبرا ان «فرض الأمر الواقع، خطأ وجريمة مؤلمة». ودعا رئيس اللجنة النيابية، الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، إلى عقد اجتماع طارئ لتحديد الموقف، والعمل على فتح حوار مباشر وجاد مع قيادة الإقليم، والشروع بحل الخلافات.

كما طالب قيادة إقليم كردستان وكل القوى المؤثرة بـ «التراجع عن الاستفتاء المزمع إجراؤه، وتجنب إدخال البلد في صراعات اقتتال أخوي في المناطق المتنازع عليها».

فيما وجه العيساوي دعوة للقبائل في المناطق المتنازع عليها إلى «وحدة الصف، وتشكيل وفود للاتصال بالجهات المعنية في الإقليم والحكومة المركزية».

من جهته، جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيده على عدم دستورية إجراء استفتاء كردستان، مؤكدا على وحدة العراق، مشددا على عدم إمكانية المضي بإجراءات أحادية الجانب.

وقال العبادي خلال اجتماع مع محافظ وأعضاء مجلس محافظة ذي قار إن «استفتاء الإقليم الكردي مخالف للدستور، ونحن مع وحدة العراق، ونريد العيش في وطن واحد اسمه العراق».

وأكد «عدم إمكانية اتخاذ إجراءات من طرف واحد»، مشيرا إلى «أننا في المرحلة الأخيرة من تحرير أراضينا وسنستمر بتأهيل وتدريب قواتنا، لأن الإرهاب يحاول وسيبقى يحاول وعلينا الحذر منه».

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يؤيد قيام دولة كردية.

وقال نتنياهو في تصريحات امس: «تؤيد (إسرائيل) جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته».