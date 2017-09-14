قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إنه تم القاء القبض على عضو بتنظيم «داعش» وإحباط مخطط لشن هجمات انتحارية.

ولم يوضح العقيد أمين يميني، وهو قائد ضاحية شهريار بغرب العاصمة طهران في الحرس الثوري، متى نفذ الاعتقال، لكنه أشار إلى أن الهجمات كانت تستهدف ذكرى عاشوراء التي تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر عشرة أيام.

ونقل موقع (باسيج برس) الإخباري التابع لدائرة طهران في الحرس الثوري عن يميني قوله امس إن المعتقل ينتمي للفرع السوري من التنظيم المتشدد وكان يخطط لتجهيز حوالي 300 شخص لتنفيذ هجمات انتحارية.

وأوضح يميني ان أفرادا في الحرس الثوري تعقبوا المعتقل الذي كان بحوزته هاتف محمول وآخر يعمل عبر الأقمار الاصطناعية ورتبوا اجتماعا معه في ضاحية أنديشه بغرب طهران بعد إيهامه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش.

وأضاف أن الحرس اعتقله لدى حضوره، مشيرا الى استخراج معلومات «قيمة» من الهاتف المحمول للمعتقل.