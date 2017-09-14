عدن - إياد احمد

كشف ضابط في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لـ «الأنباء» عن قيام جماعة الحوثي بعملية تدريب سرية واسعة للنساء لإعدادهن على كيفية استخدام على الأسلحة والمهارات القتالية، مبينا انه يقوم بمهام التدريب هذه، مدربات من عدة دول منها إيران والعراق.

وأكد الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الحوثيين أن أكثر من 500 فتاة يمنية خضعن للتجنيد السري في صفوف جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء على يد مدربات من ايران والعراق، مشيرا إلى أن محافظة ذمار جنوب صنعاء تعد المعسكر الأكبر لتجنيد نساء الحوثي.

وأضاف «يتم أخذ الفتيات وطالبات المدارس لتدريبهن إما بالقوة وتهديد آبائهن بالقتل أو تحت إغراء أسرهن بالمال استغلالا للفقر والوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه الأسر اليمنية».

وأوضح «أن الالتحاق في دورات التجنيد الحوثية لا يأتي مباشرة، بل يتم في البدء عمل دورات يسمونها بالدورات الثقافية قبل الالتحاق بالتجنيد، فهناك دورة مبتدئة وبعد ذلك دورة متقدمة وهي عقائدية فكرية بحتة، وبعد ذلك يتم دخول دورة التجنيد».

وأكد الضابط في الحرس الجمهوري أثناء حديثه لـ «الأنباء» وجود مركز كبير في العاصمة صنعاء خاص بالنساء الحوثيات يتم فيه تلقي الدورات واستقطاب النساء والفتيات وطالبات الجامعات والمدارس، مشيرا الى انه يشرف على المركز إحدى قريبات زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، لافتا إلى أن الحوثيين يستخدمون الفتيات بعد تدريبهن لتكوين فرق خاصة لمداهمة منازل عدد من قيادات حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح وكذلك منازل المعارضين لجماعة الحوثي وقمع الفعاليات الاحتجاجية النسوية المعارضة لها.