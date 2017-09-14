بعد أن شهدت روسيا في الأيام الأخيرة وابلا من البلاغات الهاتفية الكاذبة عن تفخيخ مبان أو أماكن عامة في هذه المنطقة أو تلك، قال مصدر في خدمات الطوارئ بالعاصمة الروسية: ان أكثر من 20 ألف شخص تم إجلاؤهم أمس من مراكز تجارية ومحطات قطارات وجامعات وفنادق في موسكو بعد تسجيل بلاغات «تليفونية» عن تهديد بالانفجارات. وفي حديث لوكالة «تاس»، أوضح المصدر أن عمليات الإجلاء شملت

20 موقعا، معظمها المراكز التجارية، كما جرى التحقيق في بلاغات تخص 3 محطات للقطارات. وأفادت خدمات الطوارئ بأن التحقيقات تمت في جميع البلاغات المسجلة، وتعمل الأجهزة المعنية بفحص جميع المباني بمشاركة وحدات الكلاب المدربة على كشف المتفجرات. فيما أشار مصدر أمني إلى أن معظم البلاغات وردت في آن واحد عن طريق اتصالات هاتفية، مرجحا أن الحديث يدور عما يعرف بـ «الإرهاب التليفوني»، لكن مهما يكن الأمر فإن جميع البلاغات من هذا القبيل لابد من التحقق منها.

وفي تصريح صحافي أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أمس أن الكرملين لا يعلق على بلاغات كاذبة عن تفخيخ المباني في مختلف المناطق الروسية، مشيرا إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تعود إلى الأجهزة الاستخباراتية الروسية. وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام روسية أمس إخلاء جزء من الساحة الحمراء في موسكو إثر تهديد أمني.