أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن طهران ستتخذ أي خطوات ضرورية لضمان استقرار سوق النفط.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الخميس، عن زنكنة القول، أمس بعد اجتماع مع نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو في طهران، :"نحن مستعدون

لأي إجراء من شأنه أن يساعد في استقرار سوق النفط".

وأشار إلى أن التزام أعضاء منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ حوالي 98% في الأشهر الثمانية الماضية، وسيتحسن في المستقبل.

يأتي هذا وسط تقارير ترجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد مارس من العام القادم.

وكانت دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و11 دولة نفطية من خارج المنظمة، على رأسها روسيا، قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها

بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقا حتى مارس من العام المقبل.