قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن إصرار اقليم كردستان على اجراء الاستفتاء المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري حول انفصاله عن العراق سيكون له "ثمن بكل تأكيد".



واعربت وزارة الخارجية في بيان، عن تأييدها قرار مجلس النواب العراقي برفض الاستفتاء واعتباره خطوة لا تتوافق مع الدستور العراقي.



واوضح البيان ان تركيا تعتبر قرار مجلس النواب العراقي حول الاستفتاء اصرارا من بغداد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية.



وجدد البيان دعوة تركيا اقليم كردستان العراق الى العدول عن قرار الاستفتاء و"التصرف بحكمة" معتبرا ان اصرار الاقليم على اجراء الاستفتاء رغم دعوات تركيا والمجتمع الدولي لإلغائه امر يدعو للقلق.



واكدت الوزارة استعداد تركيا للعمل من أجل تحسين العلاقات بين الاقليم الكردي والحكومة المركزية في بغداد وفقا لمبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتحقيق الفائدة المتبادلة.



من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ اليوم الخميس ، انه "في حال أقدم اقليم كردستان العراق على اجراء الاستفتاء فإن هذه الخطوة سيكون لها ثمن والنتائج التي ستتمخض عنه هي الفوضى وغياب الاستقرار".



يذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعلن في السابع من يونيو الماضي اجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانفصال عن العراق في ال25 من الشهر الحالي في الوقت الذي صوت مجلس النواب العراقي امس الأول الثلاثاء بأغلبية أعضائه على رفض الاستفتاء.