صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، لصالح إقالة محافظ كركوك، نجم الدين كريم، بطلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية بالبرلمان ،إن البرلمان صوت بغالبية الحضور على إقالة كريم رغم مقاطعة النواب الأكراد لجلسة التصويت.

وجاء التصويت بناء على مادة من قانون المحافظات العراقية تخول رئيس الحكومة طلب إقالة المحافظ إذا ما ارتكب واحدة من أربعة مخالفات هي الإهمال والتقصير المتعمدين في أداء الواجب أو عدم النزاهة أو التسبب بهدر المال العام أو فقدان احد شروط العضوية.

وتأتي اقالة كريم مع اقتراب موعد التصويت على استقلال اقليم كردستان العراق والذي شمل محافظة كركوك بطلب من محافظها وحكومتها المحلية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تسلم طلبا رسميا من مكتب رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الخميس يطلب فيه التصويت على اقالة محافظ كركوك استنادا الى قانون المحافظات العراقية.

وينتمي محافظ كركوك الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وهو يشرف على الاجهزة الامنية في المحافظة والتي تشكل معظمها من قوات كردية.