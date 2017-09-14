اعلنت الشرطة العراقية اليوم مقتل 35 شخصا واصابة 70 آخرين في هجوم تخلله استخدام اسلحة نارية وتفجير سيارة ملغمة بمدينة الناصرية محافظة ذي قار جنوبي العراق.



وقال مصدر في الشرطة": ان مسلحين مجهولين هاجموا بالاسلحة الخفيفة مطعما بغربي الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار تزامن مع تفجير سيارة ملغمة عند حاجز امني قريب".



واضاف ان اعمال العنف ادت الى مقتل 35 شخصا واصابة 70 اخرين بجروح نقلوا على اثرها الى مستشفى لتلقي العلاج.



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زار الناصرية امس والتقى اعضاء الحكومة المحلية فيها قبل ان يجول في مناطق الاهوار السياحية بشرق المدينة.