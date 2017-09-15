عواصم - خديجة حمودة ووكالات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، ان الوزير سامح شكري سيحضر اجتماعا للدول الأربع المقاطعة لقطر في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح ابوزيد في بيان بثته وكالة الشرق الأوسط الرسمية امس، أنه «في ظل تواجد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في نيويورك، فمن المتوقع عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع على هامش أعمال الجمعية العامة من أجل استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم».

وأوضح أن شكري سينقل خلال الاجتماعات التي سيشارك فيها في نيويورك، الرؤية المصرية للتطورات الإقليمية الراهنة، والارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأمم المتحدة، والتصدي لمن يقدم له يد المساعدة سواء بالفكر أو التسليح أو التمويل أو بتوفير الغطاء السياسي.

من جهة أخرى، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إن الأزمة الخليجية، مهما تصاعدت حدتها فستحل في النهاية على طاولة الحوار.

وأضاف آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة «العربي الجديد» إن «قطر مستعدة لمواجهة حصار الدول الأربع مهما طال الزمن» بحسب تعبيره.