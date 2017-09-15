عدن ـ إياد احمد

أخفق اللقاء الذي تم بين زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وحليفه الرئيس اليمني السابق علي صالح في التوصل لأي اتفاق يزيل حالة التصعيد المتبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلافا لما أعلنه طرفا تحالف الحوثي ـ صالح، نشرت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين أخبار تنفيذ القرارات التي أصدرتها الميليشيات الحوثية منفردة ومباشرة قياداتها المعينين في تلك القرارات لأعمالهم بعد ساعات من اللقاء بين صالح والحوثي على خلاف ما أعلنه الطرفان بأن اللقاء ناقش تجميد ومراجعة تلك القرارات التي أقصت القيادات الموالية لصالح والتي تعد من أهم الأسباب التي فجرت الخلافات بين الطرفين.

ومن القرارات التي أصدرتها جماعة الحوثي وأقصت فيها أنصار صالح وصعدت من حدة الخلافات بينهما، قرار تعين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وقرارات لتغير عدد من القيادات الموالية لصالح في رئاسة جامعة صنعاء، وتعيين أحد عناصر جماعة الحوثي نائبا لوزير الصحة.