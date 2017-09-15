أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «الرأي اليهودي» الأميركية أن نحو 44% من اليهود المقيمين في الولايات المتحدة يعارضون أي محاولات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس.

جاءت النتيجة عبر استطلاع أجري على عينة مكونة من 1000 شخص من المجتمع اليهودي الأميركي، أعلن 36% منهم رغبتهم العاجلة في نقل السفارة الأميركية إلى القدس فورا، في حين لم يستطع 4% فقط الكشف عن موقف واضح من القضية، حسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة «الرأي اليهودي (مستقلة)».

وبينما اتفق 36% من المبحوثين على أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يتطلب تقدم مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رأى 65% أنه «لا تغيير في أفق إحلال السلام بين الطرفين» مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي إطار الاستطلاع، أعرب 77% من المشاركين عن معارضتهم لسياسات دونالد ترامب، وأوضحوا أنها «غير ملائمة».

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الحالي.

وقال ليبرمان في حفل في مقر حزبه «إسرائيل بيتنا» مساء أمس الاول: «تمت خلال النصف الأول من العام الحالي المصادقة على بناء 1400 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتسويق 10 آلاف أخرى». وأضاف ليبرمان، كما نقلته عنه الإذاعة الإسرائيلية امس، إن «هذه المعطيات تعتبر قياسية منذ عام 2000».

وتعتبر المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية من صلاحيات وزارة الدفاع الإسرائيلية.