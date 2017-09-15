واشنطن تفرض عقوبات على 4 دول أفريقية وآسيوية لرفضها استقبال رعاياها المرحلين

هددت كوريا الشمالية النووية باستخدام سلاحها النووي لـ «إغراق» اليابان في البحر وضرب الولايات المتحدة وتحويلها إلى «رماد وظلام».

وأطلقت لجنة السلام الخاصة بشؤون آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الشمالية هذا التهديد في بيان امس، إثر إقرار مجلس الأمن حزمة عقوبات ضد بيونغ يانغ، بسبب مواصلة الأخيرة برامجها النووية والباليستية.

وقال بيان اللجنة الكورية الشمالية الذي نقلته صحيفة «شانيل نيوز آسيا» السنغافورية إنه «لابد من إغراق اليابان في البحر حتى لا تستمر كحليفة للولايات المتحدة».

ونددت اللجنة الكورية بالموقف الصيني، مضيفة ان «بكين ترقص على أنغام واشنطن».

ودعت الى «ضرب الولايات المتحدة حتى الموت» مثل «كلب مسعور» لإعدادها العقوبات الدولية الجديدة التي فرضت على بيونغ يانغ، وقالت: «ان جيش وشعب جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يطالبون بالإجماع بضرب اليانكيز (الأميركيين)، الجناة الرئيسيين في إعداد قرار العقوبات حتى الموت كما تليق العصا بكلب مسعور».

وأضاف: «حان الوقت لتدمير المعتدين الأميركيين الإمبرياليين. لنحول الأرض الأميركية رمادا وظلاما».

وعلى صعيد الداخل الأميركي، نفى الرئيس دونالد ترامب على تويتر التوصل «لأي اتفاق» مع الديموقراطيين حول برنامج «داكا» الذي يحمي المهاجرين الشباب الذين تم توصيلهم وهم أطفال إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية من الترحيل.

وكان اثنان من الساسة الديموقراطيين البارزين وهما نانسي بيلوسي زعيمة كتلة الأقلية في مجلس النواب والسيناتور تشوك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ قد أعلنا الأربعاء الماضي عقب اجتماع مع ترامب أنه تم التوصل لاتفاق لحماية البرنامج.

وجاء في بيان السياسيين الديموقراطيين: «لقد اتفقنا على تضمين ما يشمله برنامج داكا من حماية في قانون بشكل سريع، وإعداد حزمة من تدابير تأمين الحدود، مع استبعاد الجدار، وهو ما يلقى استحسان الجانبين (الجمهوري والديموقراطي)»، في إشارة على ما يبدو إلى دعوة ترامب إلى بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. لكن ترامب كتب في تغريدته امس انه سيتم بناء الجدار.

وفي سياق متصل، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على أربع دول رفضت الموافقة على استقبال رعاياها المرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في إطار حملة إدارة ترامب بشأن الهجرة.

وقالت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك في بيان نقلته شبكة (فوكس نيوز) امس إن الدول الأربع وهي كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون تواجه عقوبات بسبب عدم تعاونها في قبول مواطنيها المرحلين.

وتشمل هذه العقوبات، توقف واشنطن عن إصدار جميع التأشيرات الخاصة بالسياحة والعمل لمواطني الدول الأربع، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين البارزين وعائلاتهم.