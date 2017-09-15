البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك المؤيد للاستفتاء

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق مبدئيا على المشروع البديل الذي تسلمه من ممثلي دول أميركا وبريطانيا وفرنسا، ويتضمن تأجيل استفتاء كردستان لمدة سنتين.

ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي كردي مطلع - لم تسمه - قوله إن «بارزاني اجتمع مع بيرت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي للحرب ضد داعش، والسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، ويان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفرانك بيكر السفير البريطاني في العراق وسلم الوفد المفاوض مشروعا بديلا عن الاستفتاء لمسعود بارزاني».

وأوضح ان البديل هو تأجيل الاستفتاء إلى إشعار آخر وعدم إجرائه في الوقت الحالي كونه مرفوضا من قبل أطراف كردية وعراقية وإقليمية ودولية، مشيرا إلى أن بارزاني تسلم البديل، وأكد للوفد المفاوض أن مسألة تأجيل الاستفتاء ليس قرارا شخصيا عائدا له فقط، وإنما بيد القوى والاطراف السياسية الأخرى.

وبحسب المصدر، فإن «بارزاني وافق مبدئيا على تأجيل الاستفتاء ووعد الوفد الزائر بأن يتم طرح مسألة التأجيل مع الأحزاب الكردية وإعلان الموقف الرسمي قبل إجراء الاستفتاء»، مضيفا انه «من ضمن المشروع البديل الذي طرحه الوفد ان يتم تفعيل برلمان كردستان خلال القريب العاجل مع تأجيل الاستفتاء إلى عامين أقل شيء لتكون الأوضاع والأجواء مناسبة».

ووصل المسؤول الأميركي بريت ماكغورك - أمس الاول - إلى إقليم كردستان، والتقى في مدينة السليمانية بقياديين بارزين في الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، مجددا دعوة بلاده لتأجيل الاستفتاء المقرر في 25 الجاري.

وكانت بغداد قد ضاعفت ضغطها على إقليم كردستان بإقالة محافظ كركوك المؤيد للاستفتاء على استقلال الإقليم. وصوت مجلس النواب العراقي امس بالإجماع على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم.

وقال مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري في بيان مقتضب إن «المجلس صوت على إقالة محافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه».

ميدانيا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم مزدوج أودى بحياة 60 شخصا على الأقل واصابة اكر من ٨٠ اخرين قرب الناصرية في جنوب العراق امس.

وأكد بيان بثته وكالة «أعماق» الدعائية التابعة للتنظيم أن الهجوم شنه «انتحاريون انغماسيون» على مطعم وحاجز في الناصرية، فيما أشار مسؤولون إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حال خطيرة.

وهاجم انتحاريون مواطنين داخل مطعم على الطريق أعقبه انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في حدود محافظة ذي قار مع محافظة المثنى. كما وقع تفجير ثان قرب مطعم يدعى (آسيا) غربي ذي قار على الطريق الدولي السريع الرابط بين الناصرية والبصرة.