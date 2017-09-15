اعتبر وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن حركة «طالبان» ليست بحاجة إلى ملاذ آمن في باكستان، لأن الولايات المتحدة سلمتها خلال السنوات الـ15 الماضية 40% من الأراضي الأفغانية.

جاء ذلك في حوار للوزير الباكستاني مع وكالة «الأناضول» للأنباء أثناء زيارة رسمية إلى أنقرة، ردا على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسلام آباد نهاية الماضي، بـ «تقديم ملاذ آمن لطالبان».

وقال آصف إن السياسة التي أعلن عنها ترامب دفعت باكستان للتوجه نحو جيران وأصدقاء في المنطقة من أجل تطوير مواقف مشتركة معها، ومن أجل التأكيد على ضرورة حل الصراع سلميا وليس عسكريا، مشيرا إلى أن بلاده نجحت في تحقيق ذلك.