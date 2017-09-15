كشفت أرقام رسمية امس عن ارتفاع عدد الموقوفين في بريطانيا بتهم الإرهاب بين يونيو 2016 ويونيو الماضي الى 379 شخصا وهي أعلى حصيلة تسجل منذ سبتمبر 2001.

وأكدت الأرقام التي وردت في تقرير لوزارة الداخلية البريطانية أن عدد الاعتقالات بتهم الإرهاب ارتفعت بنسبة 68% مقارنة بالفترة بين يونيو 2015 ويونيو 2016.

وأوضحت أن من بين المعتقلين 57 شخصا أوقفوا عقب هجمات لندن ومانشستر بين مارس ويونيو الماضيين، مضيفة أن من بين الموقوفين 54 امرأة و17 شخصا آخرين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وأشارت البيانات الى أن أغلب حالات الاعتقال ترتبط بالإرهاب الدولي في حين ارتفعت حالات الاعتقال المرتبطة بالإرهاب المحلي واليمين المتطرف من عشرة الى 52 شخصا.

وبينت ان الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلي يجريان حاليا 500 متابعة وتحقيق مفتوح يشمل ثلاثة آلاف مشتبه فيه في حين لا يزال 20 ألف مشتبه فيه سابقا تحت المتابعة او المراقبة.

يذكر أن السلطات البريطانية سبق أن أعلنت أن أجهزتها الأمنية نجحت في إحباط 19 مخططا إرهابيا منذ عام 2013 من ضمنها 6 مخططات بعد هجوم جسر (ويستمنستر) في مارس الماضي.