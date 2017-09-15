عقب إقرارها الشهر الماضي إعفاء مواطني 80 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، أعلنت قطر امس أنها ستتيح إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات، وفق ضوابط معينة، بدءا من 27 الجاري.

وقالت الهيئة العامة للسياحة القطرية، إن دخول قطر من جانب الزوار والسياح، عبر الإخطار الإلكتروني، سيكون متاحا لمن يحملون تصريحا للإقامة أو تأشيرة سارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية «الشينغن»، أو دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتيح النظام الجديد، الذي سيطلق بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، للزوار الذين يستوفون الشروط، الحصول على إخطار السفر الإلكتروني بعد تعبئة طلب إلكتروني.

وبمجرد موافقة الجانب القطري على الطلب، يحصل صاحبه على إخطار سفر إلكتروني صالح للاستخدام لمدة 30 يوما، مع إمكانية تجديده عبر الإنترنت، ليكون صالحا 30 يوما أخرى.