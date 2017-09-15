جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي جمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب محادثات ثنائية في برلين، أنه ناقش معها "الأزمة الخليجية، واستعداد قطر للجلوس إلى طاولة الحوار لحلها ".

ولفت أمير قطر إلى أن ميركل "أكدت دعم المبادرة والوساطة الكويتية لحل الأزمة، وأنها ستظل تدعمها حتى التوصل لحل يرضي جميع الاطراف."

وحول مكافحة الأرهاب قال: "كلنا نكافح الارهاب من نواحي امنية يجب أن نركز على جذور الارهاب واسبابه"، مضيفاً "ربما نختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الارهاب لكن كلنا متفقون على مكافحته".

ويزور أمير قطر العاصمة الألمانية برلين ضمن جولة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وتشمل تركيا وفرنسا.





