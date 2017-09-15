رفضت روسيا طلبا من إسرائيل لإقامة منطقة عازلة مساحتها 60 كيلومترا بين مرتفعات الجولان وأي ميليشيات مدعومة من إيران في سورية، بحسب تقارير إعلامية في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة ، أن موسكو وعدت فقط بأن المقاتلين الشيعة لن يقتربوا من إسرائيل وسوف يكونوا بعيدين عن الدولة العبرية بخمس كيلومترات، وفقا لوسائل الإعلام في وقت متأخر من ليلة الخميس.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو الماضي قبل محادثات وقف إطلاق النار في سورية.

وذكرت الصحيفة أن رفض الكرملين جاء قبل اجتماع نتنياهو مع ترامب في نيويورك يوم الاثنين المقبل، وفي الوقت الذي قال فيه كبير المفاوضين الروس ،الكسندر لافرنتيف، أن روسيا وتركيا وإيران على وشك الانتهاء من اتفاق حول إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سورية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حذر مرارا من تأثير إيران المتزايد في سورية .

من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي كبير في الوفد المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لروسيا الشهر الماضي، إن إسرائيل لم تطلب

أبدا من الروس أو الأميركيين إقامة منطقة عازلة بطول 60 كم فى سورية .

وأوضح المسؤول أن نتنياهو قال فقط إن إسرائيل تعارض الوجود الإيراني الدائم في سورية بعد انتهاء الحرب الأهلية هناك بفترة.

وتابع المسؤول أن نتنياهو ذكر أن إسرائيل ستتصرف إذا لزم الأمر لدعم هذا الموقف.