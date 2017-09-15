أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الغربي حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا في بيان، أن الصاروخ اطلق في الساعة 57ر06 صباحا بالتوقيت المحلي (57ر21 بتوقيت غرينتش) من منطقة سونان بالعاصمة بيونغ يانغ باتجاه الشرق وسقط في البحر على بعد 2200 كيلومتر من منطقة (كيب إريمو) شرق اليابان بعد 19 دقيقة.

وأضاف أن "الصاروخ حلق لمسافة 3700 كيلومتر على ارتفاع 800 كيلومتر"، مشيرا إلى انه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في السفن أو الطائرات التي تجوب المنطقة.

وتعد هذه المرة السادسة التي تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان بعد إطلاقها صاروخا متوسط المدى في ال29 من الشهر الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قانون لتغليظ العقوبات على كوريا الشمالية عقب إجرائها تجربة نووية في الثالث من الشهر الحالي ادّعت بأنها نجحت من خلالها في اختبار قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها في صاروخ باليستي جديد عابرة للقارات.

وكانت بيونغ يانغ هددت في الشهر الماضي بمهاجمة منطقة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ الباليستية القادرة على الطيران فوق الأرخبيل الياباني.