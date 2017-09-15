اعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، أن 18 شخصا أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع بأحد قطارات الانفاق (مترو) بالعاصمة لندن.

واكدت هيئة الإسعاف في بيان مقتضب، ان من بين الجرحى اطفالا لكنه لم تسجل أي إصابة خطيرة بين من تم نقلهم الى المستشفى.

ودعا عمدة لندن صادق خان سكان لندن الى الهدوء وعدم الاستسلام للخوف ومساعدة اجهزة الأمن، طالبا بأن " تصمد المدينة في وجه محاولات الترهيب ولا تستسلم للارهاب".

وكانت الشرطة البريطانية اعلنت في وقت سابق اليوم، انها تتعامل مع الانفجار على انه عمل "ارهابي" ، مؤكدة ان وحدة مكافحة الارهاب تسلمت قيادة التحقيقات وستعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلي (ام اي 5).

وقال نائب محافظ شرطة لندن والمنسق الوطني لوحدة لمكافحة الارهاب، مارك راولي ان الانفجار وقع باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع، مؤكدا ان التحقيقات تجري بوتيرة متسارعة لتحديد هوية منفذ الاعتداء.

وبدورها أعلنت هيئة النقل، تعليق خدمات مترو الأنفاق بعد وقوع الحادث، وقالت شرطة العاصمة عبر موقع تويتر "نحن على علم بالتقارير المنتشرة على وسائل الإعلام بشأن محطة بارسونس جرين، سنعلن عن الحقائق فور التأكد منها- معلوماتنا يجب أن تكون دقيقة".

وغردت هيئة إسعاف لندن "نحن متواجدون في موقع الحادث إلى جانب شرطة العاصمة في محطة بارسونس جرين.. سنعلن عن مزيد من المعلومات لاحقا".

وقالت هيئة النقل في لندن إنه تم تعليق الخدمة على خط المنطقة الذى يمر عبر المحطة، وطلبت من الركاب "تغيير رحلتهم".

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أعلنت أن "انفجارًا" وقع في محطة لمترو الأنفاق غربي العاصمة لندن، أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب.

وقالت صحيفة التلغراف المحلية، أن الركاب أصيبوا بحروق في الوجه بعد انفجار حاوية لنقل البضائع عند الجزء الخلفي من محطة القطار.

يشار أن محطة المترو التي وقع فيها الانفجار يستخدمها نحو 5 ملايين مسافر يوميًا.

رئيسة الوزراء تدعو لعقد اجتماع طارئ وتعرب عن تضامنها مع الجرحى

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ الأمنية لمناقشة "الحادث الإرهابي" في محطة مترو أنفاق لندن، معلنه عن تضامنها مع المصابين في التفجير .