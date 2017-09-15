ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج الذي وقع في محافظة "ذي قار" جنوبي العراق، أمس الخميس، إلى 84 قتيلا، غالبيتهم من الإيرانيين، حسب مصدر عسكري عراقي.

وأمس، أعلنت مديرية الصحة بـ"ذي قار"، مقتل 50 شخصا، وإصابة 87 آخرين إثر الهجومين الذين استهدفا مطعما سياحيا وحاجزا أمنيا بالمحافظة نفسها.

وقال النقيب في الجيش العراقي، محمد نايف، اليوم الجمعة، إن "الحصيلة ارتفعت إلى 84 قتيلا، بعد وفاة عدد من الجرحى في المستشفيات جراء إصابتهم البالغة"،لافتا إلى أن "قيادات الجيش والشرطة في المحافظة فتحت تحقيقا موسعا حول الهجوم".

وأوضح نايف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عناصر تنظيم "داعش"، سلكوا طرقا صحراوية خالية من تواجد القوات الأمنية، انطلاقا من غربي العراق إلى ذي قار".

وفي وقت سابق مساء أمس، أعلن تنظيم "داعش"، عبر بيان لوكالة "أعماق" (الناطقة بلسان التنظيم) مسؤوليته عن الهجومين، وسط إدانات دولية ومحلية.