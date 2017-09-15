قالت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن اتصالا هاتفيا جمع بين وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأشارت الخارجية، في بيانها، الذي نشرته في حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، إلى أن وزيري الخارجية ناقشا في المكالمة التعاون بشأن سورية، بحسب وكالة سبوتنيك.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن لافروف وتيلرسون شددا على ضرورة التركيز في عمل مناطق تخفيض التصعيد.

من جهة أخرى ، قال مسؤول في وزارة الخارجية في كازاخستان إن ممثلي المعارضة السورية والحكومة المشاركين في مباحثات "أستانا6-" يناقشون إمكانية التصديق على الوثائق المتعلقة بمناطق خفض التوتر الأربع في سورية وعدد من الوثائق ذات الصلة