قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الجمعة إن اختبارات الصواريخ المتواصلة التي تجريها كوريا الشمالية تهدد العالم أجمع وشدد على أن الولايات المتحدة تعمل في تعاون وثيق مع حليفتيها الإقليميتين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن المشكلة.



وقال تيلرسون أمام منتدى لمنظمة مجتمع الديمقراطيات "في شرق آسيا... يهدد النظام الذي يتزايد عداؤه وعزلته الديمقراطيات في كوريا الجنوبية واليابان. والأهم في الآونة الأخيرة توسعت تلك التهديدات إلى الولايات المتحدة... معرضة العالم بأسره للخطر".

وتابع قائلا "ننظر أولا إلى حليفتينا الإقليميتين كوريا الجنوبية واليابان.

من خلال العمل معهما وشركاء ديمقراطيين آخرين نستمر في بناء إجماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل جبهة دولية موحدة تحترم قيمنا وتكافح لجعلنا أكثر أمنا".