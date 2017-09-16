صادق برلمان كردستان العراق امس كما كان متوقعا على إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم الشمالي في 25 سبتمبر الجاري، بغياب نواب المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الجلسة الأولى للمجلس منذ أكثر من عامين.

وبعيد عملية تصويت برفع الأيدي، أعلن نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم إيمنكي الذي رأس الجلسة أن الاستفتاء سيجري في وقته المحدد بعد «تصويت بالإجماع من النواب الـ 65 الحاضرين».

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن قرار مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق بعدم تأجيل الاستفتاء «خاطئ جدا».

وقال اردوغان في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية إن تركيا ستعلن موقفها الرسمي من الاستفتاء في كردستان بعد انعقاد مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء في 22 الجاري.

بدوره، اعتبر رئيس ائتلاف العربية العراقي صالح المطلك، امس أن الاستفتاء المزمع أجراؤه في كردستان الشهر الجاري يهدد وحدة العراق واستقراره وأمنه، داعيا القادة الكرد إلى العمل من أجل تحقيق الشراكة بإدارة الدولة.وأضاف: «يبدو أن صوت الحكمة قد ضعف في هذه المرحلة وبدلا من استخدام لغة الحوار ذهبنا إلى لغة التهديد والوعيد»، داعيا الجميع إلى اعتماد الحكمة ولغة الحوار بدلا من لغة التصعيد.

إلى ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية عراقية كبيرة إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، للمشاركة في عملية تحرير المناطق الغربية من «داعش».

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن دبابات ومدرعات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وصلت بصحبة قوة أمنية إلى قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة. من جهه أخرى، قتل مدني وأصيب 3 آخرون اثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية امس اعتقال 30 امرأة وطفلا من ذوي واسر مسلحي «داعش» غرب الموصل. وقالت الخلية في بيان إن قوات الجيش تمكنت خلال عمليات التفتيش والتطهير من إلقاء القبض على 14 امرأة و16 طفلا يحملون جنسيتي دولتين أجنبيتين في ناحية (العياضية) التابعة لقضاء (تلعفر).