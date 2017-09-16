طلب إقليم كاتالونيا الإسباني من الملك فيليب السادس ملك اسبانيا ورئيس الوزراء ماريانو راخوي في خطاب موجه اليهما إجراء حوار بشأن نزاع متصاعد حول تصويت مزمع بشأن استقلال الإقليم مطلع اكتوبر المقبل.

وقال حاكم كاتالونيا كارليس بوتشدمون ورئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو في الخطاب إنهما يريدان مساندة الدولة للاستفتاء.

وجاء في الخطاب «ندعو إلى حوار مفتوح وغير مشروط. حوار سياسي يستند إلى الشرعية التي نتمتع بها جميعا كي نحقق شيئا لا يمثل أي مشكلة إطلاقا أو حتى جريمة في أي نظام ديموقراطي: الإنصات إلى صوت الشعب».