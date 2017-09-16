أكدت وزارة الخارجية السعودية انه لا صحة لما تردد بشأن طلب المملكة من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي القول في بيان امس إن التصريحات الإيرانية التي وردت في هذا الشأن «لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا».

وأشارت «واس» إلى أن ذلك يأتي ردا على تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) على لسان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان وما تضمنته من مزاعم عن طلب المملكة من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن.

من جهة اخرى، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة انور قرقاش ان تصريحات عبدالملك الحوثي التي تهدد وتستهدف الإمارات، دليل مادي ثابت على ضرورة «عاصفة الحزم»، مضيفا أن «ميليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي».