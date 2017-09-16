دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجهة نظره التي أدان فيها طرفي أعمال عنف بمدينة تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا الشهر الماضي، بينما كان يوقع قرار الكونغرس بشأن مناهضة الكراهية والعنصرية. وكان ترامب قد تعرض لانتقادات لعدم استنكاره أفعال قوميين بيض نظموا تجمعا في المدينة في 12 أغسطس المنصرم وهاجموا محتجين مناهضين له، حتى ان عددا من أعضاء حزبه الجمهوري أبدوا استياءهم من موقفه.

وتحدث ترامب على متن الطائرة الرئاسية بعد اجتماع مع السيناتور تيم سكوت، وهو أميركي من أصل أفريقي عبر في تصريحات سابقة عن قلقه من تعليقات ترامب حول احداث فيرجينيا.

وقال الرئيس الأميركي انه على ضوء ظهور جماعات «أنتي فا» المناهضة للفاشية «فإن لدينا أشخاصا سيئين في الجانب الآخر أيضا، وهذا تحديدا ما قلته». واضاف ترامب إن جماعات «أنتي فا» يجب أن تتحمل اللوم هي الأخرى في الاشتباك الذي اندلع بين القوميين البيض والمتظاهرين المناهضين للعنصرية في شوارع تشارلوتسفيل.