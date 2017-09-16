جدد رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق، مسعود بارزاني، رفضه تأجيل استفتاء الانفصال عن العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بارزاني، امس في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بالإقليم الكردي، خلال حملة لدعم الاستفتاء المزمع عقده في 25 سبتمبر الجاري.

وأضاف قائلا: «لقد قدمت العديد من الوعود من قبل، ولكن لم ينفذ أي منها، ولهذا لن يتم تأجيل موعد الاستفتاء»، دون ذكر تلك الوعود.

وفيما يتعلق بالخيار البديل الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة للإقليم، عوضا عن الاستفتاء، قال بارزاني: «لم يصلنا بعد بديل يعادل الاستفتاء».

وأردف: «الاستفتاء وسيلة لنيل استقلالنا ولكنه ليس هدفا، فهدفنا هو الاستقلال».

واعتبر رئيس الإقليم أن «أكبر مشكلة هي عدم قبول الأشقاء في بغداد بشراكة حقيقية»، فيما أردف قائلا: «لا تؤاخذونا ونحن لا نقبل أن نكون خدما لكم».