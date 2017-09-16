تعزيز إجراءات الأمن في شبكات النقل بنيويورك



أعلنت الشرطة البريطانية السبت القيام بـ"عملية توقيف هامة" على علاقة بالاعتداء الذي أوقع 30 جريحا في احدى محطات مترو العاصمة عند ساعة الذروة صباح الجمعة.

وأفادت الشرطة في بيان أنه تم اعتقال المشتبه به وهو شاب في الـ18 من العمر في كنت بجنوب شرق إنكلترا صباح السبت "في منطقة مرفأ دوفر" على علاقة بوقائع "إرهابية".



وقال المسؤول في شعبة مكافحة الإرهاب في الشرطة نيل باسو "قمنا بعملية توقيف هامة في اطار تحقيقنا هذا الصباح"، وفق ما ذكر البيان.

لكنه أضاف "مع أننا مرتاحون للتقدم الذي تحقق، إلا أن التحقيق متواصل ومستوى الخطر يبقى حرجا".



وأوضحت الشرطة أن المشتبه به موقوف رهن التحقيق في مركز محلي للشرطة قبل نقله "إلى مركز شرطة بجنوب لندن في الوقت المناسب".

ووصفته الشرطة بأنه اعتداء "إرهابي" وتبناه تنظيم داعش.



وبحسب حصيلة جديدة صدرت عن أجهزة الصحة صباح السبت، تلقى ثلاثون جريحا العلاج في المستشفى ولا يعاني أي منهم من جروح خطيرة. ولا يزال ثلاثة فقط منهم في المستشفى .

إعادة فتح محطة "بارسونز غرين"

و أعيد فتح محطة قطار أنفاق في لندن في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ، بعد أن انفجرت قنبلة بدائية الصنع في قطار أنفاق مزدحم ورفع مستوى التهديد الأمني لأعلى مستوى.

وعلى ما يبدو لم تنفجر العبوة بالكامل في خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا هذا العام.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني رفع لأعلى مستوى وهو حرج ما يعني أن هجوما قد يكون وشيكا.

وأدى الهجوم لتنبي الحكومة خطوة نادرة وهي نشر أفراد من الجيش.

وأظهرت صور التقطت في موقع الحادث دلوا أبيض احترقت أجزاء منه وكيسا بلاستيكيا على أرض إحدى عربات القطار. وتصاعدت ألسنة اللهب من الدلو وخرجت منه بعض الأسلاك على ما يبدو.

تعزيزات أمنية

ودفع تفجير وقع في قطار أنفاق بمحطة (بارسونز غرين) ، المسؤولين في نيويورك إلى تعزيز الأمن في شبكات قطار الأنفاق وشبكات السكك الحديدية الرئيسية وفي المطارات ومواقع أخرى من المدينة.

وقالت شرطة نيويورك إنها على تواصل مع مسؤولي إنفاذ القانون في لندن وإنها نشرت المزيد من رجال الشرطة في شبكات النقل في المدينة، بعضهم يحمل أسلحة ثقيلة، كما نشرت كلابا مدربة على الكشف عن المتفجرات.

وفي الطرف الآخر من البلاد، قالت شرطة لوس أنجليس في بيان إنها عززت من تواجدها في شبكات قطار الأنفاق وشبكات السكك الحديدية وخطوط الحافلات وذلك ردا على هجوم لندن.