طالب البيت الأبيض أمس الجمعة إقليم كردستان العراق بالتخلي عن مشروع تنظيم استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر الجاري، معتبراً أن إجراء هذا الاستفتاء سيكون خطوة "استفزازية" و"مزعزعة للاستقرار".

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: "ندعو حكومة الإقليم الكردي إلى البدء بمباحثات جدية ومستمرة مع بغداد"، مجددة التأكيد على أن إجراء الاستفتاء سيقوض الجهود الرامية للقضاء على تنظيم داعش.

وأشار البيان: "ندعو حكومة الإقليم الكردي إلى التخلي عن الاستفتاء والبدء بحوار جدي ومتواصل مع بغداد، وهو حوار لطالما كانت الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تسهيل حصوله".

وصوَّت برلمان إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، بالإجماع على إجراء استفتاء استقلال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتم التصويت بغياب نواب المعارضة، التي دعت إلى مقاطعة الجلسة الأولى للمجلس منذ أكثر من عامين. وبعيد عملية تصويت برفع الأيدي، أعلن نائب رئيس البرلمان، جعفر إبراهيم إيمنكي، الذي رأس الجلسة أن الاستفتاء سيجري في وقته المحدد بعد تصويت بالإجماع من النواب الخمسة والستين الحاضرين.