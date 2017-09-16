دعت الولايات المتحدة مجددا الى استعادة الديمقراطية الكاملة في فنزويلا من خلال المفاوضات الجادة التي تحقق هذا الهدف.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان مساء امس الجمعة على ضرورة وفاء فنزويلا بالتزاماتها السابقة لتحقيق الديمقراطية ودفع عجلة المفاوضات قدما.



واشادت بالجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية الدومينيكية دانيلو ميدينا وحكومتها لتعزيز ايجاد حل سلمى وديمقراطي وشامل لازمة فنزويلا السياسية والانسانية.



وتتهم الدول الكبرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة في الوقت الذي تشهد البلاد ازمة اقتصادية سببت نقصا حادا في الغذاء والدواء.

واتهم مادورو ايضا بالاستئثار بالنفوذ بعد ان شكل في يوليو الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.



يذكر ان الادارة الامريكية برئاسة ترامب وجهت انتقادات قوية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وطريقة تعامله مع التظاهرات الشعبية المعارضة لحكمه.