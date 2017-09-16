دانت سلطنة عمان اليوم السبت بشدة التفجير الارهابي الذي استهدف محطة لقطار الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الخارجية العمانية قولها في بيان ان السلطنة تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة في مواجهة الارهاب مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية من اجل القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.



وكانت السلطات البريطانية اعلنت في وقت سابق يوم امس الجمعة اصابة 29 شخصا جراء انفجار وقع بمحطة (بارسونز غرين) لقطارات الانفاق (مترو) بالعاصمة لندن تبين انه ناجم عن عبوة ناسفة