أطلع مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ يوم الجمعة على خطط تقليص ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من ميزانية الوزارة على مدى خمس سنوات ولكنهم لم يطرحوا نقاطا محددة بشكل يذكر لتخفيف المخاوف من أن الإدارة تغامر بإضعاف موقف الولايات المتحدة في العالم. وتعد هذه الخطة نتيجة تقييم متواصل للوزارة أمر بإجرائه ريكس تيلرسون وزير الخارجية .



وأشارت نسخة من الشرح الذي قدمه مسؤولو الخارجية واطلعت رويترز عليها إلى أن الخطة تتضمن أهدافا واسعة مثل "زيادة تأثير المعونات الخارجية لأقصى حد" و"تحسين إدارة " منابر تكنولوجيا المعلومات. ويتنافس أعضاء الكونجرس مع إدارة الرئيس دونالد ترامب على الاستحواذ على تأثير أكبر على السياسة الخارجية. ويشعر نواب كثيرون بشكل خاص بقلق ولاسيما بعض من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب من خططه لتقليص ميزانية وزارة الخارجية للمساعدة في تعزيز الإنفاق العسكري.



ونشرت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ التي يرأسها جمهوريون تقريرا لاذعا الأسبوع الماضي مع خطتها للإنفاق لوزارة الخارجية متهمة إدارة ترامب بانتهاج "مبدأ التراجع" في مجال السياسة الخارجية.



وكان الشرح الذي قدمه مسؤولو الخارجية الأمريكية أكثر تحديدا حيث أنه أدرج ما لا تنوي وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تفعلاه. وقالت هذه القائمة إنه لا توجد خطة لتفكيك الخارجية والوكالة الدولية للتنمية الدولية أو إلغاء مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو تركيز السلطة في يد تيلرسون.



وقال مساعد بمجلس الشيوخ حضر هذا الشرح إن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين شعروا بخيبة أمل على ما يبدو بسبب عدم وجود أمور محددة.



ويريد تيلرسون إلغاء أكثر من ألفي منصب بالخارجية من بين نحو 75 ألف منصب على مستوى العالم. ويبلغ حجم ميزانية الخارجية الأمريكية نحو 51 مليار دولار. وأبدى السناتور الجمهوري لينزي جراهام رئيس اللجنة الفرعية التي تشرف على الإنفاق على الخارجية اعتراضه على مثل هذه التخفيضات في مجال الدبلوماسية والمعونات الخارجية وذلك خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.