العراق : مقتل اثنين من داعش شمال بغداد



قالت القوات المسلحة العراقية اليوم السبت إنها بدأت هجوما لطرد داعشمن منطقة على الحدود مع سوريا جنوبي نهر الفرات.



وقال بيانان عسكريان إن الهجوم في منطقة عكاشات، الغنية بالغاز الطبيعي، يهدف إلى فتح الطريق أمام السيطرة على بلدات واقعة تحت سيطرة المتشددين في وادي نهر الفرات بما في ذلك منطقة القائم الحدودية.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، انطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مناطق غربي محافظة الأنبار خاضعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2014.



وقال نائب قائد العمليات المشتركة التابعةلوزارة الدفاع، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، إن "قوات من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" و"حرس الحدود"، بدأت عملية واسعة لتحرير منطقة عكاشات وفتح الطريق السريع بإتجاهها وتأمين حدودها الدولية الشمالية".



وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الحربي (تتبع الدفاع) اليوم، إلقاء آلاف المنشورات على أربع مناطق بالأنبار تتضمن توجيهات لأهاليها.

وقالت الخلية في بيان لها إن "طائرات القوة الجوية ألقت، مساء أمس، آلاف المنشورات على مناطق عكاشات وعانّة وراوة والقائم غرب الأنبار، تتضمن توجيهات للأهالي تعلمهم بأن ساعة خلاصهم باتت قريبة".



وأضافت الخلية أن "المنشورات تحذر عصابات داعش الإرهابية من ساعة الحساب التي اقتربت، وعليهم تسليم أنفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة أو الموت بنيران القوات المسلحة".

وأفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت بمقتل اثنين من عناصر تنظيم (داعش) ومحاصرة ثالث بقضاء الدور 30/ كم شرق تكريت.

وقال المصدر ،"إن ثلاثة من عناصر داعش تسللوا اليوم إلى المجمع السكني بقضاء الدور، ودارت اشتباكات مع القوات الأمنية منعت المسلحين من الوصول إلى المقرات الأمنية ، فتحصنوا في مدرسة المجمع ، وتمكنت الشرطة من قتل أحدهم وفجر آخر نفسه ".

وحسب المصدر، تم تطويق الشخص الثالث وتخشى الشرطة اقتحام المدرسة خوفا من أن يكون انتحاريا".

وأشار إلى أن" القوات الأمنية دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وطوقت المجمع تحسبا من وجود مسلحين آخرين ، وشرعت بحملة تفتيش في العمارات السكنية في المجمع .