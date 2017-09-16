ارتفع سعر برميل النفط 7 سنتات في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 52.30 دولار أمريكي مقابل 23ر52 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير مع توقعات بمزيد من المكاسب في الفترة المقبلة في ظل زيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية توقفت بفعل الإعصار هناك واستمرار التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج بقيادة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 62ر55 دولار في حين لم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر ليستقر عند 89ر49 دولار.