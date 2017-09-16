واصلت إدارة العلاقات العامة عمليات التغطية الاعلامية لجولات التفتيش والمتابعة على المحلات والاسواق التجارية والغذائية في محافظة الاحمدي، وذلك منذ انطلاق الحملة التي اطلقتها تحت شعار "بتعاونكم_نجملها" حيث قامت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بشن حملة من قبل المفتشين تركزت على التدقيق على استغلال المساحة الخارجية للمحلات.



ومن جانبه أوضح مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي طلال العقاب ان الجولة جاءت لتحد من تسييب اصحاب المحلات باستغلالهم المساحات الخارجية للمحلات واشغالهم للطريق من غير ترخيص من قبل البلدية, حيث تم تحرير عدد 10 محاضر مخالفات تنوعت ما بين استغلال المساحة الخارجية للمحل بدون ترخيص من قبل البلدية , بالاضافة الى مخالفة اشتراطات القواعد العامة للنظافة .



واضاف العقاب انه تم اعطاء عدد 7 تعهدات بازالة منشآت مخالفة لقوانين وانظمة البلدية وعدد 4 ملصقات لسيارات معروضة للبيع بصورة مخالفة تمهيدا لرفعها.



كما دعت ادارة العلاقات العامة جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (139)او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun