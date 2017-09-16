• التقديم من ١٧ سبتمبر الحالي حتى ٤ اكتوبر المقبل

عبدالكريم العبدالله

اعلن الأمين العام لمعهد الكويت للإختصاصات الطبية د.إبراهيم عباس هادي عن توفير ٣٤ مقعد في الجامعات الكندية "أوتاوا - ماكماستر - دالهاوسي" لابتعاث الاطباء اليها بمختلف البرامج التخصصية وبرامج التخصص الدقيق، مشيرا الى ان من ضمن التخصصات جراحة التجميل والحروق والنساء والولادة ومختبرات امراض الدم.

وذكر د.هادي في تصريح صحافي ان هذا جاء ضمن خطة الإيفاد لسنة 2019/2018 ، مما يعد إنجازآ مثمرآ لمعهد الكويت للإختصاصات الطبية وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في دولة الكويت من خلال تنمية مهارات الأطباء.

ودعا الأمين العام جميع الأطباء الراغبين بالدراسة في الجامعات الكندية "أوتاوا - ماكماستر - دالهاوسي" في في كندا متابعة الإعلان المنشور بالصحف المحلية، وكذلك في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي للمعهد kims_news@، والتقدم إلى مراقبة المبتعثين في المعهد الدور الثامن خلال أوقات العمل الرسمية إعتبارا من 17 سبتمبر2017 وحتى 4 أكتوبر2017.

وأفاد د.هادي أنه سيقوم وفد مكتب الدراسات العليا للجامعات الكندية "أوتاوا - ماكماستر - دالهاوسي " بإجراء المقابلات الشخصية الأولية مع الأطباء المتقدمين، مشددا على ضرورة الإطلاع على شروط القبول والمستندات الواجب توافرها.