أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري أن الهيئة ماضية في استكمال رسالتها السامية بتوفير اليد العاملة الوطنية الفنية والمدربة والمؤهلة وفق أحدث نظم التعليم والتدريب.

وقال الأثري في بيان صحافي للهيئة اليوم السبت بمناسبة انطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد غدا الأحد إن الدعم الكامل لأركان العملية التعليمية كافة من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد قدما إلى الأمام.



وأضاف أن الهيئة تمكنت خلال الأعوام القليلة الماضية من قطع شوط كبير في تحديث وتطوير البرامج التي تقدمها بكلياتها ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة بالتنسيق والتواصل الدائم مع جهات سوق العمل المختلفة.



وأوضح أنه تم بذل جهود كبيرة لتوفير الدعم الكامل لكل أركان العملية التعليمية "إيمانا منا بأن تقدم المجتمعات ورفاهيتها ينبع من تقدم نظم التعليم فيها ومدى القدرة على التطوير والتجويد الدائم لكل أركانه واستشراف آفاق المستقبل التي تقود الى التقدم والازدهار".



وهنأ أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والجهاز الإداري والكليات والمعاهد والطلبة كافة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد غدا الأحد ورحب بالمستجدين من الطلبة في أول فصل دراسي لهم في مسيرتهم الأكاديمية متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.



وأعرب الأثري عن الأمل أن يكون العام الدراسي والتدريبي الجديد حافلا بالتميز والإبداع مقدرا للجميع كل الجهود المبذولة والتي تؤتي ثمارها دائما بتبوؤ الهيئة المكانة العلمية والأكاديمية الرائدة التي تشغلها حاليا.



ودعا طلبة الهيئة إلى أن يضعوا الإخلاص والمثابرة في التحصيل العلمي نصب أعينهم دائما ليتقدموا الصفوف التي ستكون قادرة في الغد القريب على رد الجميل للكويت عند انخراطهم في مجالات العمل المختلفة.



وثمن جهود جميع العاملين بالهيئة داعيا إياهم إلى الاستمرار ببذل الغالي والنفيس والعمل الجاد كل فيما يخصه مستمدين العون والتوفيق من المولى القدير في ظل الدعم والرعاية غير المحدودين من القيادة السياسية والحكومة الرشيدة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي.