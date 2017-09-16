أعلن جهاز حماية المنافسة اليوم السبت التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب الى احد اصحاب مكاتب العمالة "يحرض فيه اصحاب المكاتب الاخرى على عدم تخفيض اسعار خدماتهم وتثبيتها".

وقال رئيس الجهاز نايف اللافي في تصريح صحافي ان اجراء التحقيق تم نظرا لما احتواه ذلك التسجيل الصوتي الذي تداوله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من ممارسة ضارة بالمنافسة ومخالفة لقانون حماية المنافسة مشيرا الى ما يؤدي إليه ذلك من ضرر على المواطن.

وأوضح ان هذا الاجراء يأتي تفعيلا لدور الجهاز في حظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة الامر الذي استدعى التوجيه بالبدء في اتخاذ إجراءات التحقيق الفوري في هذه الواقعة وفق قانون إنشاء.





