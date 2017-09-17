حظر قاض اتحادي أميركي على وزارة العدل وقف تقديم إعانات للمدن التي يطلق عليها اسم «مدن الملاذ» ما يمثل تحديا لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية هاري لينينفيبر هذا الحكم المبدئي ردا على طعن قضائي قدمته شيكاغو ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، ولكن القاضي قرر أن هذا الحكم سيطبق على أساس عام.

وأقامت شيكاغو دعوى في أغسطس الماضي بعد أن أعلن وزير العدل جيف سيشنز أن الوزارة ستحرم المدن من الحصول على منح معينة إذا لم تسمح لسلطات الهجرة الاتحادية بدخول السجون المحلية دون قيود وإعطاء إخطار قبل 48 ساعة من الإفراج عن أي شخص مطلوب لانتهاكه قوانين الهجرة. ورحب رئيس بلدية شيكاغو راهم ايمانويل بقرار المحكمة خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس المدينة امس، وقال انه «تأكيدا لسيادة القانون».

واتخذ ترامب موقفا متشددا إزاء الهجرة وجعل ذلك أحد محاور حملته الانتخابية ورئاسته بعد ذلك إلى جانب تعهد ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي إطار هذه السياسة، حاولت وزارة العدل معاقبة المدن والسلطات المحلية الأخرى التي تنضم إلى حركة متصاعدة تهدف إلى حماية المهاجرين غير الشرعيين من محاولات الترحيل المتزايدة.