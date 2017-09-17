استدعت السلطات في بنغلاديش مبعوث ميانمار لديها للاحتجاج على ما وصفته بانتهاك مجالها الجوي وسط تدفق مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش فرارا من العنف الدائر غربي ميانمار.

وحذرت بنغلاديش جارتها ميانمار من أن أي «أعمال استفزازية» أخرى يمكن أن تكون لها «عواقب وخيمة».

وفر نحو 400 ألف شخص من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش بسبب العنف في ميانمار، حيث يعيشون هناك في مخيمات في ظل أوضاع قاسية.

وذكرت السلطات في دكا ان طائرات بلا طيار وطائرات هيليكوبتر من ميانمار خرقت مجالها الجوي 3 مرات في 10 و12 و14 الجاري واستدعت أحد كبار مسؤولي سفارة ميانمار في داكا لتقديم شكوى بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية البنغلاديشية في بيان في ساعة متأخرة من مساء امس الاول إن «بنغلاديش تبدي قلقها العميق إزاء تكرار مثل هذه التصرفات الاستفزازية وتطالب ميانمار باتخاذ الإجراءات الفورية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات للسيادة مرة أخرى».

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار زاو هتاي: ليست هناك دلائل على أي انتهاكات، مشيرا إلى أنه كان يجب على داكا محاولة التواصل معها لمناقشة الأمر بدلا من إصدار بيانات عامة. وأضاف هتاي أنه بينما ينفي الجيش في ميانمار اختراق المجال الجوي في بنغلاديش، إلا أنه يجري تحقيق في هذا الأمر.