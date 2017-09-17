تظاهر في برشلونة امس أكثر من 700 رئيس بلدية في كاتالونيا وهم يرددون «سنصوت» و«استقلال» لإظهار عزمهم على تنظيم الاستفتاء على استقلال الاقليم مطلع اكتوبر المقبل رغم تهديد النيابة العامة بتوقيفهم.

ويشكل ذلك تحديا جديدا للحكومة الاســـبانية التي تعــهدت منــع إجراء الاستفتاء بعدما اعتبره القضاء الاسباني غير دستوري.

لكن رغم تهديدات مدريد، أعلن اكثر من ثلثي رؤساء بلديات كاتالونيا الـ 948 انهم عازمون على فتح ابواب المقار البلدية من اجل التصويت في الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة الكاتالونية في المنطقة الواقعة في شمال شرق اسبانيا.

وتظاهر رؤساء البلديات أمام مقر الحكومة المحلية رافعين العصي التي ترمز للسلطات الممنوحة لهم، وادوا النشيد الكاتالوني وسط صيحات «نحن معكم» التي اطلقها حشد من المتظاهرين تجمعوا خارج المقر رافعين اعلام الاستقلال.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق المدعين العامين في كاتالونيا باستدعاء رؤساء البلديات الذين اعلنوا استعدادهم للمشاركة في «تنظيم الاستفتاء المخالف للقانون» للمثول أمامها. كما طلبت النيابة ان يتم توقيف من لم يمتثل منهم لقرارها.