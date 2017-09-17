وصف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة حول قرار حركة (حماس) حل اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخرا لإدارة قطاع غزة بانها "إيجابية ومبشرة".

وقال العالول في تصريح صحافي، "نحن نرجو أن تكون هذه الأنباء دقيقة وصحيحة لأننا نحن الأكثر إدراكا بمدى الضرر الذي يصيب القضية الفلسطينية جراء استمرار الإنقسام".

وأضاف "لكن لا نريد التسرع بشأن ما يتوارد من أخبار إلا بعد التأكد اليوم لذلك سيكون لنا تواصل مع وفدنا في مصر من أجل تسليط الضوء على ما تم التوصل له حتى الآن ونأمل أن يكون هذا الأمر إيجابيا".