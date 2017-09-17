قتل أربعة أشخاص وجرح 14 ظهر اليوم الأحد، في انفجار استهدف سوقا في خوست بجنوب شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول أمني .

وقال فيض الله خيرت قائد الشرطة في مدينة خوست "أدى تفجير عبوة عن بعد بواسطة جهاز هاتف نقال إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 14 في أحد الأسواق".

وأكد حبيب شاه انصاري، المسؤول في الادارة الصحية في مدينة خوست عاصمة الاقليم الذي يحمل الاسم نفسه، سقوط "اربعة قتلى واكثر من عشرة جرحى تم نقلهم الى المستشفيات".

ووقع الانفجار قرابة الظهر (7,30 ت غ)، لدى توجه الناس الى السوق لشراء موسيقى وفيديوهات يمكن تحميلها على هواتفهم النقالة.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، الا ان لحركة طالبان حضورا فاعلا في المنطقة الحدودية غير المستقرة، والمجاورة للمناطق القبلية في باكستان الخارجة على سلطة الحكومة المركزية في اسلام اباد.