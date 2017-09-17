أعلن مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح" عزام الأحمد اليوم الأحد، استئناف الحوار مع حركة "حماس" عقب إعلان الأخيرة حل لجنتها الإدارية في غزة.

وقال الأحمد ، في بيان من القاهرة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 2011/5/5".

ولم يحدد الأحمد مواعيد هذه اللقاءات ، لكنه ذكر أنها ستهدف إلى "البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز

من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".

ورحب الأحمد ب"استجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء

الانتخابات".