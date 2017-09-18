حذرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، كوريا الشمالية من انها قد تواجه التدمير إذا جعلت الولايات المتحدة تضطر إلى اتخاذ إجراء دفاعي في وجه التجارب الصاروخية المتكررة من جانب بيونغ يانغ.

وقالت هيلي في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية امس عشية اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو حلفائها بأي طريقة سيتم تدمير كوريا الشمالية»، معربة في الوقت ذاته عن تفاؤلها بإمكانية حل النزاع سلميا، وأن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي للجولة الأخيرة من العقوبات الدولية.

من جهة اخرى، قالت هيلي إن مجلس الأمن الدولي استنفد الخيارات بشأن وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية، لافتة إلى ان واشنطن ربما ستضطر إلى إحالة القضية لوزارة الدفاع (الپنتاغون).



وأشارت إلى أنها ستسعد كثيرا بإحالة هذه القضية إلى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قائلة «نختبر كل الاحتمالات الأخرى لكن هناك الكثير من الخيارات العسكرية على الطاولة».



جاء ذلك، بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي بـ «تشديد الضغوط» على بيونغ يانغ بحسب ما أعلنت سيئول امس.